Дзагоев тренируется на базе ЦСКА с физиотерапевтом армейского клуба Игорем Степановым

PR-агент Дарья Арсланова, которая занимается медийным сопровождением Алана Дзагоева, рассказала, что 33-летний российский полузащитник после ухода из «Рубина» тренируется на базе ЦСКА, в котором он провёл большую часть своей карьеры.

«Сейчас он тренируется на базе ЦСКА с физиотерапевтом Игорем Степановым по той же программе, что и весь прошлый сезон. Эта работа даёт результат — Алан провёл за «Рубин» 70% матчей, играл по 90 минут и отлично себя чувствовал. Сейчас он продолжает тренировки в полном объёме», — приводит слова Арслановой Sport24.

В прошедшем сезоне Дзагоев провёл за «Рубин» 20 матчей, забил три гола и сделал две результативные передачи. Ранее в своей карьере Алан на протяжении 14 лет выступал за ЦСКА.