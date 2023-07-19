Валерий Кечинов рассказал, какие клубы смогут бороться с «Зенитом» за чемпионство в РПЛ
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Бывший футболист Валерий Кечинов выразил мнение, что действующий чемпион России «Зенит» станет слабее с уходом Малкома и Вендела и такие команды, как ЦСКА, «Спартак», «Динамо», «Локомотив» и «Краснодар», смогут составить конкуренцию сине-бело-голубым в борьбе за золото.
«Однозначно при уходе Малкома и Вендела «Зенит» ослабнет. Мы видели игру на Суперкубок, где ЦСКА переиграл «Зенит». С «Зенитом» играть можно, несмотря на то что играл Малком и другие.
Такие команды, как ЦСКА, «Спартак», «Динамо», «Локомотив», «Краснодар», должны составить конкуренцию «Зениту». Тем интереснее болельщикам будет смотреть за этим. Надеюсь, интрига будет до конца», — сказал Кечинов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.
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