«Динамо» попытается купить полузащитника «Атлетико Минейро» Рубенса — Алейшо

«Динамо» сделало «Атлетико Минейро» предложение в размере € 5 млн за полузащитника Рубенса. Об этом сообщает журналист Фабио Алейшо в своём телеграм-канале.

По информации источника, бразильский клуб согласен вести переговоры с бело-голубыми. Однако «Атлетико» хочет, чтобы трансфер состоялся зимой, после окончания сезона в Бразилии. «Динамо», в свою очередь, настаивает на том, чтобы хавбек приехал в Россию как можно скорее.

Сообщается, что в прошлом году московская команда уже общалась с «Атлетико» по поводу трансфера Рубенса. 22-летний футболист также может играть на позиции левого защитника.

В сезоне-2022/2023 Рубенс провёл 33 матча за «Атлетико Минейро» во всех турнирах, в которых отметился одним голом. Контракт игрока с бразильским клубом действует до конца июня 2025 года. Ориентировочная стоимость футболиста, по данным интернет-портала Transfermarkt, – € 4 млн.