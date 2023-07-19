«Бенфика» не получала предложений от «Зенита» по Давиду Нересу

«Бенфика» не получала предложений от санкт-петербургского «Зенита» по трансферу Давида Нереса, как удалось выяснить A Bola.
Журналистам издания, обратившимся в португальский клуб за информацией, указали на размер отступных, прописанных в контракте игрока (€ 100 млн) и подчеркнули, что не заинтересованы в продаже бразильского креативного полузащитника. Несмотря на возвращение в команду Анхеля Ди Марии, в связи с чем конкуренция в атаке «Бенфики» выросла, на бразильца делают серьёзную ставку в предстоящем сезоне.
Нерес выступает за «Бенфику» с 2022 года. Ранее он полгода провёл в «Шахтёре», а также выступал пять лет в составе «Аякса». Нападающий является воспитанником «Сан-Паулу». Контракт Нереса с «Бенфикой» рассчитан до лета 2027 года.
В минувшем сезоне Нерес в 48 матчах за португальскую команду забил 12 голов и отдал 16 результативных передач. На его счету также семь матчей в составе сборной Бразилии.
- 19 июля 2023
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