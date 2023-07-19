«Благодарим за работу и желаем успехов». «Ференцварош» попрощался с Черчесовым

Пресс-служба «Ференцвароша» подтвердила отставку российского специалиста Станислава Черчесова с поста тренера.
«После поражения от «Клаксвика» Станислав Черчесов покидает пост главного тренера «Ференцвароша». Наша мужская футбольная команда попрощалась с Лигой чемпионов из-за поражения от «Клаксвика». Во время личной встречи президент клуба Габор Кубатов провёл личную консультацию со Станиславом Черчесовым, и было принято решение об отставке главного тренера из Осетии.
Мы благодарим Станислава Черчесова за его работу на благо «Ференцвароша» и желаем ему больших успехов в дальнейшей карьере!» – сообщается в заявлении, опубликованном на официальном сайте «фроди».
Станислав Черчесов возглавил «Ференцварош» в декабре 2021 года. У руля команды 59-летний российский специалист дважды становился чемпионом Венгрии и один раз выигрывал Кубок страны.
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