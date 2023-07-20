Чанов не считает, что уход Малкома повлияет на конкуренцию в РПЛ

Бывший тренер вратарей ЦСКА Вячеслав Чанов заявил, что уход форварда «Зенита» Малкома не скажется на конкуренции в Российской Премьер-Лиге.

«Я не думаю, что один игрок может что-то решить, хотя Малком, конечно, достойный футболист. Я думаю, что селекционный отдел «Зенита» не думал о замене бразильца или о подготовке кого-то на его позицию. Футбол ведь игра командная, поэтому я не могу говорить, что из-за ухода Малкома соперникам «Зенита» станет проще», — приводит слова Чанова «Евро-Футбол.Ру».

В сезоне-2022/2023 Малком провёл 33 матча за «Зенит» во всех турнирах, в которых отметился 26 голами и семью результативными передачами. Бразильца признали лучшим игроком и лучшим форвардом минувшего чемпионата России.

Контракт игрока с петербургским клубом действует до конца июня 2027 года. Ориентировочная стоимость футболиста, по данным интернет-портала Transfermarkt, – € 30 млн.