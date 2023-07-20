Руни — о Райсе в «Арсенале»: он станет для этой команды лидером, у него есть всё для этого

Главный тренер «Ди-Си Юнайтед» и бывший нападающий сборной Англии Уэйн Руни считает, что новичок «Арсенала» Деклан Райс может стать для команды лидером и важным футболистом.
«Думаю, этот тот футболист, который должен стать лидером «Арсенала». Читал слова Фрэнка Лэмпарда о том, что Деклан мог стать капитаном «Челси» на долгие годы, если бы вернулся. Уверен, что Райс может сделать это для «Арсенала», у него подходящий характер. Верю, что он станет для «канониров» важным игроком», — приводит слова Руни The Athletic.
Переход 24-летнего Деклана Райса из «Вест Хэма» в «Арсенал» был закрыт в июле. В «Вест Хэме» подтвердили, что этот трансфер стал самым дорогим для британского футболиста. Ранее этот рекорд удерживал переход Джека Грилиша из «Астон Виллы» в «Манчестер Сити» за € 117,5 млн. За Райса, по слухам, отдали около € 122 млн.
Райс подарил свою футболку маленькому фанату «Вест Хэма». Видеоролик:
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