Набабкин: на Евро-2012 казалось, что можем дойти до финала. Очень сильная сборная была

Бывший защитник сборной России Кирилл Набабкин вспомнил выступление на чемпионате Европы 2012 года. Тогда сборная России, ставшая на прошлом турнире бронзовым призёром, не вышла из группы.

«На Евро-2012 у нас была очень сильная сборная. Для меня совершенно непонятно, как тогда не вышли из группы. Казалось, что можем дойти до финала. Все понимали, куда мы приехали. Возможно, поймали небольшой расслабон после Италии и Чехии. После вылета было очень большое сожаление», — сказал Набабкин в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Андрею Панкову.

Чемпионат Европы 2012 года прошёл в Польше и Украине. Победителем турнира, как и четырьмя годами ранее, стала сборная Испании. В финале турнира она обыграла команду Италии.