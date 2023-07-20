Набабкин: ждали, когда Головин уедет в «Монако» ― с его трансфера обещали премии

Защитник ЦСКА Кирилл Набабкин вспомнил, как полузащитник Александр Головин уходил в «Монако».

«Головин и Дзага ― самые талантливые игроки, с которыми я был в ЦСКА. В Голове виделась перспектива, вот прям с первого взгляда. Мы сразу надеялись, что вырастет топ. Была смешная история с Сашей.

Когда он уходил в «Монако», все ждали, когда он уедет, потому что нам с его трансфера обещали премии за прошедший сезон выплатить. Дзага ему шутливо говорил: «Сань, давай уезжай скорей! Мне дом достроить надо», — сказал Набабкин в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Андрею Панкову.

27-летний Головин играет за «Монако» с лета 2018 года, его действующий контракт с французской командой рассчитан ещё на три сезона. В минувшей кампании российский полузащитник забил восемь голов и отдал восемь результативных передач в 45 матчах.