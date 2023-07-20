Агент Барбоза: сомневаюсь, что Малком заинтересован играть в Саудовской Аравии

Португальский агент Паулу Барбоза высказался о возможном уходе полузащитника Малкома из «Зенита».
«Конечно, это будет потерей для «Зенита». Малком является ключевым и очень важным игроком для команды. Но пока нет официального подтверждения, ещё не факт, что перейдёт. Но если и будет такая сделка, питерцам придётся на рынке поискать игрока такого уровня. Есть ли игрок в России, кто заменит Малкома? Трудно сказать, это зависит от Сергея Семака, как он хочет играть. На рынке всегда есть игроки, в том числе в России тоже, это зависит больше от «Зенита». Если сделка будет реальной, у клуба будет достаточно много денег, чтобы найти игрока такого же уровня.
Малком, играя в «Зените», попал в сборную Бразилии. Поэтому я сомневаюсь, что он заинтересован играть в Саудовской Аравии. Там уровень чемпионата слабый, и он может потерять возможность играть за свою сборную. Это может стать важным моментом. € 18 млн зарплата? Есть много недостоверной информации, такое стоит обсуждать, когда точно станет известно. Конечно, в Саудовской Аравии зарплату больше платят. Такая информация редко соответствует действительности.
«Зенит» способен пригласить любого игрока на замену Малкома, это топ-клуб. Есть проблема, что клубы не играют в европейских турнирах, но всё равно мы видим, что, играя за «Зенит», футболист может выступать в одной из лучших сборных мира», – приводит слова Барбозы Metaratings.
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