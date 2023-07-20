Корнеев: я предлагал «Фейеноорду» Сперцяна. У клуба огромные амбиции и лучший тренер

Бывший футболист «Фейеноорда» Игорь Корнеев подтвердил, что рекомендовал нидерландской команде подписать полузащитника «Краснодара» Эдуарда Сперцяна.

«Предлагал ли я «Фейеноорду» Сперцяна? Да, это так. Всё может быть, давайте чуть подождём. По мне, «Фейеноорд» более интересный спортивный проект для Сперцяна, нежели «Аякс», который скатился до уровня среднего клуба в Нидерландах. «Фейеноорд» играет в Лиге чемпионов, у клуба огромные амбиции и лучший тренер в Нидерландах. Они не будут долго ждать. Эдуард должен определиться сам, что ему лучше», — приводит слова Корнеева Metaratings.

23-летний Сперцян — воспитанник «Краснодара», его контракт с краснодарской командой истекает летом 2026 года. Сообщалось, что полузащитник покинет команду только в том случае, если за него предложат солидную сумму.