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Семак прокомментировал слухи о возможном уходе Малкома из «Зенита»

Семак прокомментировал слухи о возможном уходе Малкома из «Зенита»
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Главный тренер санкт-петербургского «Зенита» Сергей Семак отреагировал на слухи о возможном уходе из команды нападающего Малкома, отметив, что факт интереса к игрокам петербуржцев является хорошим показателем.

«Возможный отъезд Малкома? К новости относимся абсолютно нормально, то, что многие клубы интересуются нашими игроками, это хорошо. Что касается самих игроков, то это им принимать решение, где продолжать свою дальнейшую карьеру. В нём должны учитываться несколько факторов, в том числе интересы клуба и интересы самого игрока. Ребята сделали и делают очень много для команды, и право выбора должно оставаться у них при соблюдении интересов клуба», — приводит слова Семака официальный сайт «Зенита».

Ранее в саудовских СМИ появилась информация, что Малком очень близок к переходу в «Аль-Хиляль».

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