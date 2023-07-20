Семак прокомментировал слухи о возможном уходе Малкома из «Зенита»

Главный тренер санкт-петербургского «Зенита» Сергей Семак отреагировал на слухи о возможном уходе из команды нападающего Малкома, отметив, что факт интереса к игрокам петербуржцев является хорошим показателем.
«Возможный отъезд Малкома? К новости относимся абсолютно нормально, то, что многие клубы интересуются нашими игроками, это хорошо. Что касается самих игроков, то это им принимать решение, где продолжать свою дальнейшую карьеру. В нём должны учитываться несколько факторов, в том числе интересы клуба и интересы самого игрока. Ребята сделали и делают очень много для команды, и право выбора должно оставаться у них при соблюдении интересов клуба», — приводит слова Семака официальный сайт «Зенита».
Ранее в саудовских СМИ появилась информация, что Малком очень близок к переходу в «Аль-Хиляль».
- 20 июля 2023
-
13:42
-
13:40
-
13:36
-
13:30
-
13:27
-
13:26
-
13:22
-
13:20
-
13:01
-
12:53
-
12:50
-
12:45
-
12:44
-
12:37
-
12:31
-
12:20
-
12:15
-
12:14
-
12:11
-
12:10
-
12:02
-
12:00
-
12:00
-
11:59
-
11:58
-
11:42
-
11:30
-
11:22
-
11:13
-
11:12
-
11:08
-
11:06
-
11:05
-
10:57
-
10:50