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Денисов: давление на Медину? Мы в «Спартаке» — тут все постоянно играют под давлением

Денисов: давление на Медину? Мы в «Спартаке» — тут все постоянно играют под давлением
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Полузащитник «Спартака» Даниил Денисов высказался о новичках команды — полузащитнике Хесусе Медине и нападающем Тео Бонгонда.

«Команда хорошо приняла новичков — Хесуса Медину и Тео Бонгонда. Мы всегда стараемся создать такую атмосферу, чтобы все новички быстро влились в команду. И общаемся, и поддерживаем как на поле, так и вне его. Дебют Тео уже состоялся, чему мы рады. Решение Хесуса? Это был его выбор, не мне его судить. Давление на Медину со стороны болельщиков? Мы в «Спартаке» — тут все постоянно играют под давлением, и это нормально. Думаю, Хесус справится. В любом случае мы его поддержим», — приводит слова Денисова Metaratings.

Отметим, что Медина перешёл в «Спартак» из ЦСКА, а Бонгонда — из «Кадиса».

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