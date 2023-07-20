Денисов: давление на Медину? Мы в «Спартаке» — тут все постоянно играют под давлением
Поделиться
Полузащитник «Спартака» Даниил Денисов высказался о новичках команды — полузащитнике Хесусе Медине и нападающем Тео Бонгонда.
«Команда хорошо приняла новичков — Хесуса Медину и Тео Бонгонда. Мы всегда стараемся создать такую атмосферу, чтобы все новички быстро влились в команду. И общаемся, и поддерживаем как на поле, так и вне его. Дебют Тео уже состоялся, чему мы рады. Решение Хесуса? Это был его выбор, не мне его судить. Давление на Медину со стороны болельщиков? Мы в «Спартаке» — тут все постоянно играют под давлением, и это нормально. Думаю, Хесус справится. В любом случае мы его поддержим», — приводит слова Денисова Metaratings.
Отметим, что Медина перешёл в «Спартак» из ЦСКА, а Бонгонда — из «Кадиса».
Комментарии
- 20 июля 2023
-
16:47
-
16:45
-
16:34
-
16:33
-
16:27
-
16:13
-
16:10
-
16:10
-
16:09
-
16:06
-
16:03
-
16:02
-
15:59
-
15:55
-
15:53
-
15:50
-
15:42
-
15:23
-
15:21
-
15:15
-
15:15
-
15:12
-
15:01
-
15:00
-
14:52
-
14:50
-
14:50
-
14:47
-
14:39
-
14:35
-
14:30
-
14:18
-
14:15
-
14:14
-
14:05
Партнерский контент