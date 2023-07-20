«Рома» и «Лацио» поборются за Паредеса

В полузащитнике «ПСЖ» Леандро Паредесе заинтересованы два итальянских клуба — «Рома» и «Лацио». Об этом сообщает журналист Гастон Эдул в своём «твиттере».

По информации источника, обе команды ведут переговоры с представителями аргентинца. Официального предложения для «ПСЖ» на данный момент не поступало.

В сезоне-2022/2023 Паредес выступал за «Ювентус» на правах аренды. Туринцы решили не пользоваться опцией выкупа игрока. На счету аргентинца 35 матчей за «Ювентус» во всех турнирах, в которых он отметился одним голом и одной результативной передачей. Контракт игрока с «ПСЖ» действует до конца июня 2024 года. Ориентировочная стоимость футболиста, по данным интернет-портала Transfermarkt, – € 12 млн.

Ранее сообщалось о желании «ПСЖ» подписать форварда «Лиона» и молодёжной сборной Франции Брэдли Баркола.