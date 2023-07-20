Шмаров: «Спартак» правильно сделал, что отказался от Эраковича
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Бывший нападающий «Спартака» Валерий Шмаров прокомментировал решение руководства красно-белых отказаться от трансфера защитника «Црвены Звезды» Славиши Эраковича.
«Кто не хочет играть в команде — ради бога, незаменимых нет. В «Спартаке» всё правильно сделали. Тут ничего страшного нет, человек так захотел. Найдём другого на его место. «Зенит» – молодцы, сработали. Правда, я не уверен, что Эракович им нужен», – приводит слова Шмарова Metaratings.
Напомним, ранее сербские СМИ сообщали, что «Спартак» согласовал трансфер Эраковича, однако после этого «Зенит» воспользовался приоритетным правом подписания футболиста и повторил предложение красно-белых. Московский клуб не захотел принимать участие в торгах и вышел из сделки.
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