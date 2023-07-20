Ахметов: Черчесов строгий. Лучше, когда общаются как с близким человеком, как Карпин

Полузащитник «Краснодара» Ильзат Ахметов сравнил двух российских тренеров — Станислава Черчесова и Валерия Карпина.

«Черчесов всё всегда говорил в лицо. Строгий, дисциплина у него на первом плане, с сильным характером. Его уверенность передавалась игрокам. Но мне ближе, когда между тренером и игроками нет какой-то границы, когда тренер общается с футболистом, как с близким человеком. Так происходит у Карпина. У Гончаренко было примерно то же самое. Я сам по себе открытый человек, мне важна связь с тренером. Но общее у Карпина и Черчесова это то, что они оба всегда хотят быть лучшими и побеждать», — приводит слова Ахметова Sport24.

Напомним, Черчесов был уволен из «Ференцвароша» в среду, 19 июля, после разгромного поражения от команды «КИ Клаксвик» в ответном матче первого квалификационного раунда Лиги чемпионов (0:3). 59-летний специалист возглавлял венгерскую команду с декабря 2021 года, выиграв два чемпионских титула и Кубок страны.