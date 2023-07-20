Зайнутдинов: если Казахстан выйдет на чемпионат Европы, то закроем рот всем хейтерам

Защитник ЦСКА Бактиёр Зайнутдинов оценил игру сборной Казахстана в квалификации Евро-2024.

«После поражения от Словении мы сели с ребятами и поговорили. Было чувство внутри, что мы должны обыграть Данию. Тренер нас сильно настроил, президент после игры со Словенией сказал, что верит в нас. Внутри была вера, что выиграем. Да и болельщики гнали вперед. У нас стадион в Астане закрывается, получается такой горящий котел. У всех трещотки, такой звук! Любой, кто против нас играет, в шоке. Такого нигде нету.

Я с большой гордостью всегда играю за сборную, на стадионе родные и близкие, друзья из Тараза, казахские флаги. Мы несколько месяцев в России играли с полупустыми трибунами, а в Казахстане такое. Сидел в раздевалке и думал, как сильно от этого отвык, как быстро всё поменялось. Раньше в Казахстане мало народу на футбол ходило, а в Москве – антураж. Нам было очень тяжело в первом тайме. Мы пропустили два гола, Дания контролировала игру. А потом в перерыве… Не знаю, может, тренер нас так настроил.

На второй тайм мы вышли совсем другими. Силы появились, все побежали вперед, а датчане растерялись. Раньше все говорили, что мы в Казахстане не умеем играть, а сейчас думают, что мы обыграли Сан-Марино ещё перед игрой. Я столкнулся с тем, как в нас не верили болельщики. Это самое страшное. Все говорили, что в Казахстане футбола нет, зачем им платить деньги, они играть не умеют и все такое.

А сейчас всё поменялось: приятно стало, говорят о выходе на Евро, зовут на шоу и в КВН. Мы постоянно собирались с игроками, говорили, что нужно менять менталитет и футбол, поднимать уровень сборной, а то нас ни во что не ставят. Давайте соберёмся и докажем. Если выйдем на Евро, то закроем рот всем хейтерам», — приводит слова Зайнутдинова Sports.ru.