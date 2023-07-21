«Челси» стал самой молодой командой АПЛ

Лондонский «Челси» – самая молодая команда Английской Премьер-лиги прямо сейчас, утверждает портал Transfermarkt.
По информации источника, в клубе сейчас 30 игроков, средний возраст которых составляет 23,8 лет. Это абсолютное первое место в АПЛ. Вторым в этом рейтинге стал «Брайтон энд Хоув Альбион». Их средний возраст состава составляет 24,5 года. Третье место за «Бёрнли». 24,8 – их средня цифра.
Вчера, 20 июля, «Челси» провёл свой первый товарищеский матч в это межсезонье. Команда встретилась с клубом актёра Райана Рейнольдса в США, в городе Чапел-Хилл. Лондонцы переиграли соперников со счётом 5:0. Это был первый матч команды под руководством Маурисио Почеттино. Свою следующую игру «Челси» проведёт 23 июля с «Брайтон энд Хоув Альбион». Игра вновь пройдёт в США и начнётся в 2:00 мск.
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