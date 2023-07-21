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«Палмейрас» не намерен отпускать Луана в «Краснодар»

«Палмейрас» не намерен отпускать Луана в «Краснодар»
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«Палмейрас» не хочет отпускать центрального защитника команды Луана в «Краснодар». Об этом сообщает Globo Esporte.

По информации источника, бразильский клуб хочет сохранить всех своих ключевых игроков, одним из которых является и Луан. Защитник считается лидером команды и примером для молодых игроков, его очень ценит тренерский штаб «Палмейраса».

Также в составе «Палмейраса» лишь четыре профильных центральных защитника, а до конца трансферного окна остаётся всего 10 дней, что также влияет на нежелание бразильского клуба продавать Луана.

Сам Луан хотел бы перейти в «Краснодар» уже сейчас, но переговоры между клубами осложняет позиция «Палмейраса».

30-летний Луан сыграл 28 матчей в нынешнем сезоне, отметившись одним голом и одной голевой передачей.

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