Вячеслав Колосков: Захаряну необходимо заново доказывать свою состоятельность

Почётный президент РФС Вячеслав Колосков высказал мнение о полузащитнике московского «Динамо» Арсене Захаряне.

«Новый сезон — шанс для Захаряна подтвердить своё мастерство и доказать всем, что прошлый сезон был лишь исключением из правил. Арсену необходимо заново доказывать свою состоятельность и завоёвывать статус лидера команды. Прошлый сезон совершенно не убедил. У «Динамо» вообще не было ни одного лидера на поле. Посмотрим, что изменится с приходом нового главного тренера», — приводит слова Колоскова «РБ Спорт».

Сегодня, 21 июля, состоится стартовая игра 1-го тура Российской Премьер-Лиги между московским «Динамо» и «Краснодаром». Встреча пройдёт на стадионе «ВТБ Арена — Центральный стадион Динамо им. Льва Яшина» (Москва). Матч обслужит судейская бригада во главе с арбитром Кириллом Левниковым.