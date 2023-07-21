Вячеслав Колосков: Захаряну необходимо заново доказывать свою состоятельность

Почётный президент РФС Вячеслав Колосков высказал мнение о полузащитнике московского «Динамо» Арсене Захаряне.
«Новый сезон — шанс для Захаряна подтвердить своё мастерство и доказать всем, что прошлый сезон был лишь исключением из правил. Арсену необходимо заново доказывать свою состоятельность и завоёвывать статус лидера команды. Прошлый сезон совершенно не убедил. У «Динамо» вообще не было ни одного лидера на поле. Посмотрим, что изменится с приходом нового главного тренера», — приводит слова Колоскова «РБ Спорт».
Сегодня, 21 июля, состоится стартовая игра 1-го тура Российской Премьер-Лиги между московским «Динамо» и «Краснодаром». Встреча пройдёт на стадионе «ВТБ Арена — Центральный стадион Динамо им. Льва Яшина» (Москва). Матч обслужит судейская бригада во главе с арбитром Кириллом Левниковым.
- 21 июля 2023
-
14:19
-
14:12
-
14:07
-
14:05
-
13:56
-
13:51
-
13:40
-
13:40
-
13:28
-
13:26
-
13:09
-
13:05
-
13:04
-
13:02
-
12:57
-
12:48
-
12:35
-
12:30
-
12:30
-
12:28
-
12:23
-
12:05
-
12:00
-
11:58
-
11:55
-
11:43
-
11:39
-
11:30
-
11:25
-
11:16
-
11:00
-
11:00
-
11:00
-
10:51
-
10:47