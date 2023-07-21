Глава Татарстана Минниханов посетил базу «Рубина» и пообщался с футболистами
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Президент Татарстана Рустам Минниханов посетил базу казанского «Рубина», сообщает пресс-служба команды.
Фото: ФК «Рубин»
Глава республики нанёс визит «Рубину» 21 июля. Минниханова сопровождали президент клуба Марат Сафиуллин и другие члены правления казанцев. Президент Татарстана пообщался с игроками команды и главным тренером Рашидом Рахимовым, объявив им благодарности. Минниханов выделил и заслуги персонала «Рубина».
Сафиуллин вручил Минниханову медаль за победу в Первой лиге прошлого сезона и игровую футболку с автографами футболистов и членов тренерского штаба.
Фото: ФК «Рубин»
Напомним, в прошлом сезоне «Рубин» выступал в Первой лиге и одержал победу во втором по статусу дивизионе, вернувшись в РПЛ спустя год отсутствия в элите.
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