Булыкин: в матче с «Краснодаром» увидим, как на «Динамо» повлияло назначение Лички
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Бывший нападающий сборной России Дмитрий Булыкин оценил шансы московского «Динамо», возглавляемого чешским специалистом Марцелом Личкой, в стартовом матче 1-го тура РПЛ. Столичный клуб примет у себя дома «Краснодар».
«Когда начинается чемпионат, то некоторые команды не готовы психологически и физически к старту сезона. Поэтому могут происходить неожиданные результаты. Мне кажется, в матче «Динамо» — «Краснодар» будет ничья, хотя у команды Лички есть шансы на победу.
В этом матче мы увидим, как повлияло на «Динамо» назначение Лички. Первые игры очень важны, но они выигрываются даже не за счёт мастерства, а из-за желания и настроя», — сказал Булыкин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Ершовым.
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