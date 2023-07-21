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Полузащитник «Спартака» Умяров поделился эмоциями от возвращения на поле после травмы

Полузащитник «Спартака» Умяров поделился эмоциями от возвращения на поле после травмы
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23-летний полузащитник московского «Спартака» Наиль Умяров рассказал об эмоциях от возвращения на поле после травмы.

«Лучшего возвращения на футбольное поле не придумать! Атмосфера невероятная. Очень соскучился — и не только я, наверное, но и вся команда», — сказал Умяров в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.

Напомним, Умяров получил травму в матче 12-го тура РПЛ с «Крыльями Советов», который состоялся 9 октября 2022 года. Футболисту проводили операцию на плюсневой кости. Спустя 272 дня полузащитник вернулся в строй и сыграл в товарищеском матче с «Акроном» (0:2).

Наиль является воспитанником академии «Чертаново». За «Спартак» он выступает с зимы 2019 года. За основную команду красно-белых он провёл 96 матчей, забив один мяч и отдав три голевые передачи. Контракт Умярова со «Спартаком» действует до лета 2026 года.

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