Полузащитник «Спартака» Умяров поделился эмоциями от возвращения на поле после травмы

23-летний полузащитник московского «Спартака» Наиль Умяров рассказал об эмоциях от возвращения на поле после травмы.
«Лучшего возвращения на футбольное поле не придумать! Атмосфера невероятная. Очень соскучился — и не только я, наверное, но и вся команда», — сказал Умяров в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.
Напомним, Умяров получил травму в матче 12-го тура РПЛ с «Крыльями Советов», который состоялся 9 октября 2022 года. Футболисту проводили операцию на плюсневой кости. Спустя 272 дня полузащитник вернулся в строй и сыграл в товарищеском матче с «Акроном» (0:2).
Наиль является воспитанником академии «Чертаново». За «Спартак» он выступает с зимы 2019 года. За основную команду красно-белых он провёл 96 матчей, забив один мяч и отдав три голевые передачи. Контракт Умярова со «Спартаком» действует до лета 2026 года.
- 21 июля 2023
-
15:55
-
15:41
-
15:40
-
15:32
-
15:20
-
15:17
-
15:00
-
15:00
-
14:58
-
14:57
-
14:50
-
14:47
-
14:46
-
14:43
-
14:30
-
14:27
-
14:19
-
14:12
-
14:07
-
14:05
-
13:56
-
13:51
-
13:40
-
13:40
-
13:28
-
13:26
-
13:09
-
13:05
-
13:04
-
13:02
-
12:57
-
12:48
-
12:35
-
12:30
-
12:30