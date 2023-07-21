Ловчев: Заболотный — это болото, ЦСКА нужен форвард. Смолов не готов быть лидером «Динамо»

Бывший защитник сборной СССР Евгений Ловчев поделился мнением о претендентах на попадание в тройку призёров чемпионата России по итогам предстоящего сезона, выделив плюсы и минусы ЦСКА, «Спартака» и «Динамо».

«Назову три команды, которые будут претендовать — ЦСКА, «Спартак» и «Динамо». ЦСКА даже в первой игре сезона показал, что сейчас не хуже «Зенита», — армейцы угрожали воротам чаще и, если бы был овертайм, могли дожать. Там есть проблемы по составу, не хватает скамейки. Есть проблемы в атаке, потому что Заболотный — это болото, откровенно говоря, незабивной. Команде нужен форвард очень высокого уровня — такой как Вагнер, как Думбия.

«Спартак» — очевидные проблемы в обороне. Клуб занимается этим, идут разговоры по нескольким кандидатам, время ещё есть до сентября, но в чемпионат команда вступает с прежним составом защиты. Но если не взяли сейчас, перед стартом, то, пожалуйста, не надо брать игроков уровня Мевли, Рыбуса, Кофрие. Это слабые футболисты, пусть играют наши. Надо взять одного-двух классных защитников, а не двух-трёх тех, о которых я сказал.

«Динамо» — команда неплохая, молодая и растущая, но она не поняла прежнего тренера, а тот не поменялся по ходу сезона. Но есть Захарян, Тюкавин, Фомин — это игроки, которые ещё могут прибавить. Увы, к лидерам не могу отнести и Смолова — человек, который мог бы стать вожаком, не готов вести за собой. Всей динамовской молодёжи нравится тот футбол, который давал Личка в «Оренбурге», — написал Ловчев в своём телеграм-канале.