Капитан «Нефтчи» Махмудов: «Спартаку» будет тяжело соперничать с «Зенитом» за чемпионство

Капитан азербайджанского «Нефтчи» и бывший полузащитник московского «Спартака» Эмин Махмудов оценил шансы красно-белых на чемпионство перед предстоящим сезоном Российской Премьер-Лиги.

«Спартаку» будет очень сложно соперничать с «Зенитом» за чемпионство, потому что действующий чемпион стабилен. В составе петербуржцев есть хорошие бразильцы, которые приобретаются за большие деньги. Выстрелить и побороться в каком-то сезоне всегда можно, но превосходить «Зенит» именно в стабильности — очень тяжело», — сказал Махмудов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Ершовым.

В прошлом сезоне питерский «Зенит» стал чемпионом России в пятый раз подряд, набрав 70 очков в 30 играх. «Спартак» же завоевал бронзовые медали с 54 очками в 30 играх.