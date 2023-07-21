Капитан «Нефтчи» Махмудов: «Спартаку» будет тяжело соперничать с «Зенитом» за чемпионство
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Капитан азербайджанского «Нефтчи» и бывший полузащитник московского «Спартака» Эмин Махмудов оценил шансы красно-белых на чемпионство перед предстоящим сезоном Российской Премьер-Лиги.
«Спартаку» будет очень сложно соперничать с «Зенитом» за чемпионство, потому что действующий чемпион стабилен. В составе петербуржцев есть хорошие бразильцы, которые приобретаются за большие деньги. Выстрелить и побороться в каком-то сезоне всегда можно, но превосходить «Зенит» именно в стабильности — очень тяжело», — сказал Махмудов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Ершовым.
В прошлом сезоне питерский «Зенит» стал чемпионом России в пятый раз подряд, набрав 70 очков в 30 играх. «Спартак» же завоевал бронзовые медали с 54 очками в 30 играх.
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