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Нападающая сборной Гаити и «Зенита»: около нашей базы в Австралии все занимаются сёрфингом

Нападающая сборной Гаити и «Зенита»: около нашей базы в Австралии все занимаются сёрфингом
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Футболистка «Зенита» гаитянка Кики рассказала о впечатлениях от Австралии накануне своего дебютного матча на чемпионате мира. Женская сборная Гаити встретится с Англией завтра, 22 июля.

«Австралия — действительно красивая страна. Наша база находится рядом с морем, каждый день люди занимаются сёрфингом. По выходным там очень много народу, все катаются на волнах.

Мы успели сходить в зоопарк, сфотографировались с кенгуру, коалами, посмотрели на огромных змей и ещё много других необычных животных. Очень красивое место.

У нас все игры в группе пройдут в Австралии. Обычно ФИФА разрешает командам прилететь в город за день до игры, но в данном случае – за два дня. Так как города здесь находятся далеко друг от друга. Наша база в Перте, а игра в субботу будет в Брисбене. Это крайние города запада и востока континента, далеко. Физически это может быть тяжело, но, так как у нас будет дополнительный день до игры, чтобы успеть отойти от перелёта, это хорошо», — сказала Кики в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ульяной Лукьянченко.

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