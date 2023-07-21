Футболистка «Зенита» и сборной Гаити Кики прокомментировала группу команды на ЧМ-2023

Нападающая санкт-петербургского «Зенита» и сборной Гаити Кики высказалась о группе национальной команды на чемпионате мира среди женщин — 2023.

«Соперники в группе нам попались очень сильные. Чемпион Европы Англия, чемпион Азии Китай и сборная Дании. Нам надо отдать все силы на поле и пробовать отбирать очки в каждом матче. Иначе никак. Мы готовимся к каждому сопернику, пока изучаем сборную Англии. С ними надо быть очень внимательными на поле и стараться играть свою игру, использовать свои сильные стороны и брать очки», — сказала Кики в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ульяной Лукьянченко.

В 1-м туре ЧМ-2023 женская сборная Гаити встретится с национальной командой Англии завтра, 22 июля. Начало встречи — в 12:30 мск.