Футболистка «Зенита» и сборной Гаити Кики прокомментировала группу команды на ЧМ-2023
Поделиться
Нападающая санкт-петербургского «Зенита» и сборной Гаити Кики высказалась о группе национальной команды на чемпионате мира среди женщин — 2023.
«Соперники в группе нам попались очень сильные. Чемпион Европы Англия, чемпион Азии Китай и сборная Дании. Нам надо отдать все силы на поле и пробовать отбирать очки в каждом матче. Иначе никак. Мы готовимся к каждому сопернику, пока изучаем сборную Англии. С ними надо быть очень внимательными на поле и стараться играть свою игру, использовать свои сильные стороны и брать очки», — сказала Кики в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ульяной Лукьянченко.
В 1-м туре ЧМ-2023 женская сборная Гаити встретится с национальной командой Англии завтра, 22 июля. Начало встречи — в 12:30 мск.
Комментарии
- 21 июля 2023
-
19:02
-
19:00
-
18:52
-
18:50
-
18:50
-
18:40
-
18:40
-
18:35
-
18:18
-
18:15
-
18:14
-
18:00
-
17:55
-
17:55
-
17:50
-
17:41
-
17:35
-
17:27
-
17:20
-
17:19
-
17:17
-
17:15
-
17:12
-
17:04
-
17:00
-
16:50
-
16:44
-
16:36
-
16:33
-
16:31
-
16:23
-
16:21
-
16:15
-
16:15
-
16:11
Партнерский контент