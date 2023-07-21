Равиль Измайлов попрощался с «Пари Нижний Новгород» и болельщиками клуба

Бывший генеральный директор «Пари Нижний Новгород» Равиль Измайлов выступил с заявлением по поводу ухода из клуба. Измайлов работал в нижегородском клубе с 2020 года.
«Я счастлив, что мне выпала честь работать в этом городе и быть генеральным директором этого клуба. Здесь я получил неоценимый опыт, cмог осуществить футбольные мечты: свои и болельщиков, тех, кто любит футбол в Нижнем. Также я обрёл настоящую футбольную семью. Помню каждый состав команды и со всеми ребятами поддерживаю связь, особенно с тем составом, c которым мы выходили в Премьер-Лигу. Благодарен каждому тренеру, c которым довелось работать.
Я хочу поблагодарить каждого футболиста, сотрудника и каждого болельщика. Я был всей душой с городом и клубом и горжусь проделанной работой. Благодарю за доверие губернатора Нижегородской области Глеба Сергеевича Никитина. Также я благодарен за поддержку во время моей работы Андрею Анатольевичу Бетину и Олегу Алексеевичу Берковичу. Уверен, что никого не подвёл. Но сегодня нужно прощаться. Команде желаю только успехов и побед», — приводит слова Измайлова официальный сайт «Пари Нижний Новгород».
- 21 июля 2023
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