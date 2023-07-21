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Фёдор Смолов обошёл Романа Павлюченко в списке бомбардиров чемпионатов России

Фёдор Смолов обошёл Романа Павлюченко в списке бомбардиров чемпионатов России
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В эти минуты проходит матч 1-го тура Российской Премьер-Лиги, в котором встречаются московское «Динамо» и «Краснодар». Команды играют на стадионе «ВТБ Арена — Центральный стадион Динамо им. Льва Яшина» в Москве. Гости выигрывают со счётом 3:1. На 61-й минуте нападающий «Динамо» Фёдор Смолов забил свой 105-й гол в РПЛ и единолично стал шестым бомбардиром в истории чемпионатов России. Об этом сообщил статистический портал Opta Sports.

Таким образом, Фёдор Смолов обогнал Романа Павлюченко, который опустился на седьмую строчку.

Список лучших бомбардиров чемпионатов России:

1. Артём Дзюба — 156.
2. Олег Веретенников — 140.
3. Александр Кержаков — 139.
4. Дмитрий Кириченко — 129.
5. Дмитрий Лоськов — 120.
6. Фёдор Смолов — 105.
7. Роман Павлюченко — 104.
8. Сергей Семак — 102.

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