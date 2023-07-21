Сафонов: уже обжигались на счёте 2:0. Важно было на второй тайм выйти с концентрацией

Вратарь «Краснодара» Матвей Сафонов прокомментировал победу в матче 1-го тура Российской Премьер-Лиги с московским «Динамо» (3:1).
«Мы переждали какой-то отрезок в первом тайме, когда было пару рикошетов у наших ворот. Потом мы забили первый и второй, взяли игру под свой контроль. Очень важно было выйти на второй тайм с полной концентрацией.
Уже не раз обжигались на счёте 2:0 и проигрывали матчи. В раздевалке был разговор, что мы сделали только полдела и что нужно выйти во втором тайме и отработать. Был провал во втором тайме, когда нам забили», — передаёт слова Сафонова Владимир Четверик.
Напомним, следующий матч в рамках 2-го тура Российской Премьер-Лиги «Краснодар» проведёт 30 июля с «Сочи». В прошлом сезоне Российской Премьер-Лиги «быки» финишировали шестыми.
- 21 июля 2023
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