Фомин: сейчас «Динамо» больше старается играть в футбол, стало больше позитива

Полузащитник «Динамо» Даниил Фомин прокомментировал, что пошло не так в матче с «Краснодаром», а также рассказал об изменениях в игре бело-голубых.
«Первые 20 минут мы играли с преимуществом и должны были забивать. Получилось, что ошибка — 0:1. Потом стандарт — 0:2. «Краснодар» играл по счёту. Когда 2:0 выигрываешь, то легче играть.
Что касается изменений, то добавилось больше позитива. Больше стараемся играть в футбол. Даже когда весной мы побеждали, то не было какого-то удовлетворения от игры. Сейчас надо оставить позитив», — передаёт слова Фомина корреспондент «Чемпионата» Александр Ершов.
Напомним, сегодня, 21 июля, состоялся матч 1-го тура РПЛ, в котором встречались московское «Динамо» и «Краснодар». Команды играли на стадионе «ВТБ Арена — Центральный стадион Динамо им. Льва Яшина» в Москве, финальный свисток зафиксировал счёт 3:1 в пользу южан. В составе «Краснодара» отличились Джон Кордоба, Александр Черников и Жоау Батчи. За «Динамо» забитым мячом отметился Фёдор Смолов.
- 21 июля 2023
-
23:40
-
23:24
-
23:20
-
23:20
-
23:14
-
23:12
-
22:54
-
22:52
-
22:50
-
22:49
-
22:48
-
22:39
-
22:37
-
22:37
-
22:34
-
22:33
-
22:28
-
22:26
-
22:23
-
22:23
-
22:21
-
22:17
-
22:15
-
22:14
-
22:14
-
22:11
-
22:08
-
22:06
-
22:02
-
22:00
-
21:59
-
21:53
-
21:52
-
21:52
-
21:38