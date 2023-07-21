Фомин: сейчас «Динамо» больше старается играть в футбол, стало больше позитива

Полузащитник «Динамо» Даниил Фомин прокомментировал, что пошло не так в матче с «Краснодаром», а также рассказал об изменениях в игре бело-голубых.

«Первые 20 минут мы играли с преимуществом и должны были забивать. Получилось, что ошибка — 0:1. Потом стандарт — 0:2. «Краснодар» играл по счёту. Когда 2:0 выигрываешь, то легче играть.

Что касается изменений, то добавилось больше позитива. Больше стараемся играть в футбол. Даже когда весной мы побеждали, то не было какого-то удовлетворения от игры. Сейчас надо оставить позитив», — передаёт слова Фомина корреспондент «Чемпионата» Александр Ершов.

Напомним, сегодня, 21 июля, состоялся матч 1-го тура РПЛ, в котором встречались московское «Динамо» и «Краснодар». Команды играли на стадионе «ВТБ Арена — Центральный стадион Динамо им. Льва Яшина» в Москве, финальный свисток зафиксировал счёт 3:1 в пользу южан. В составе «Краснодара» отличились Джон Кордоба, Александр Черников и Жоау Батчи. За «Динамо» забитым мячом отметился Фёдор Смолов.