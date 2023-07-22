Мор: «Спартак» обязан набирать 10–12 очков и подходить к «Зениту» с хорошим настроением
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Бывший футболист Эдуард Мор высказался о предстоящем старте московского «Спартака» в новом сезоне Российской Премьер-Лиги. В 1-м туре чемпионата России красно-белые встретятся с «Оренбургом» в воскресенье, 23 июля. Начало игры — в 17:30 по московскому времени.
«В первых четырёх турах календарь очень благоприятный, команда обязана набирать 10–12 очков и подходить к «Зениту» в 5-м туре с хорошим настроением. Что касается игры с «Оренбургом», я не жду от соперника сюрпризов. Они особо не изменились, да и Ярошика брали для того, чтобы он продолжал работу Марцела Лички. Конечно, первое время «Оренбургу» будет непросто, надо будет привыкать, так что в этом плане «Спартаку» хорошо», — приводит слова Мора «РБ Спорт».
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