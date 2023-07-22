«Крус Асуль» — «Интер Майами»: Месси остался в запасе на дебютный матч

Сегодня, 22 июля, состоится матч 1-го тура Кубка Лиг MLS + MX (Группа Юг), в котором встретятся мексиканский «Крус Асуль» и «Интер Майами». Встреча пройдёт на стадионе «Интер Майами» в Форт-Лодердейле (США). Стартовый свисток арбитра будет дан в 3:00 мск.
Стартовые составы команд:
«Крус Асуль»: Гудино, Риверо, Геррейро, Хуэскас, Сальседо, Дуэньяс, Антунья, Родригес, Ротонди, Мойзес, Камбиндо.
«Интер Майами»: Каллендер, Йедлин, Фрэй, Миллер, Кривцов, Арройо, Руиз, Робинсон, Кремански, Тэйлор, Кампанья.
Новички «Интер Майами» Лионель Месси и Серхио Бускетс остались в запасе американской команды. Оба футболиста были представлены в качестве новых игроков «Интер Майами» 16 июля. И Месси, и Бускетс перешли в команду на правах свободного агента, так как их контракты с «ПСЖ» и «Барселоной» соответственно истекли 30 июня 2023 года.
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