Министр спорта Франции прокомментировал оправдание Бенжамена Менди

Амели Удеа-Кастера, занимающий пост министра спорта Франации, прокомментировала снятие всех обвинений с бывшего защитника «Манчестер Сити» Бенжамена Менди по поводу возможных эпизодов изнасилования и сексуальных домогательств.

«Сейчас он находится на спортивной реабилитации после двух лет прерванной карьеры и жизни. Справедливость победила, мы должны уважать это.

У него было 2 испытания. Когда то, что тебя оправдали, рождает такое же подозрение, как и когда тебя обвиняют – ты теряешь ощущение справедливости. Мы должны и дальше настаивать на свободе слова и уважении к жертвам», – приводит слова министра GFFN.

Напомним, 19 июля «Лорьян» объявил о подписании контракта с Бенжаменом Менди, находившимся в статусе свободного агента. Соглашение с 29-летним футболистом подписано на два года.