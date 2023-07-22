Бразильский журналист: трансфер Ренана в «Зенит»? Важны не только деньги, но и роль агента

Бразильский инсайдер Фабио Алейшо прокомментировал переход бразильского защитника Роберта Ренана в «Зенит» в январе 2023 года.

«Ренан перешёл в «Зенит» только из-за денег? Причины могут быть и другие. В том числе сделка по Юри Алберто. И, конечно, имеет значение агент Фернандо Гарсия. У него отличные отношения с «Зенитом», и он представляет Клаудиньо, Малкома, Мантуана, и Ренан – тоже его игрок. Знаю, что он всем доволен в Питере. Ему 19 лет – вполне можно поиграть 2-3 года в России, чтобы потом ещё молодым отправиться в Европу. У парня нет проблем с характером – ты же видел, как он исполнил решающий пенальти в Суперкубке?» — сказал Алейшо в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Григорию Телингатеру.