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О деле Бенжамена Менди может выйти документальный фильм

О деле Бенжамена Менди может выйти документальный фильм
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На сегодняшний день рассматривается возможность разработки документального фильма об истории дела бывшего защитника «Манчестер Сити» Бенжамена Менди, сообщает RMC Sport.

Расследование возможных эпизодов изнасилования или сексуальных домогательств началось в августе 2021 года.

Напомним, 14 июля с Бенжамена Менди сняли все обвинения по делу об изнасилованиях. Из-за расследования чемпион мира 2018 года не выходил на поле около двух лет. Бывший футболист «Манчестер Сити» был признан невиновным в королевском суде Честера по одному пункту обвинения в изнасиловании и одному пункту обвинения в попытке изнасилования. Таким образом, с бывшего игрока сборной Франции были сняты все обвинения и он вышел на свободу.

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