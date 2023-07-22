О деле Бенжамена Менди может выйти документальный фильм
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На сегодняшний день рассматривается возможность разработки документального фильма об истории дела бывшего защитника «Манчестер Сити» Бенжамена Менди, сообщает RMC Sport.
Расследование возможных эпизодов изнасилования или сексуальных домогательств началось в августе 2021 года.
Напомним, 14 июля с Бенжамена Менди сняли все обвинения по делу об изнасилованиях. Из-за расследования чемпион мира 2018 года не выходил на поле около двух лет. Бывший футболист «Манчестер Сити» был признан невиновным в королевском суде Честера по одному пункту обвинения в изнасиловании и одному пункту обвинения в попытке изнасилования. Таким образом, с бывшего игрока сборной Франции были сняты все обвинения и он вышел на свободу.
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