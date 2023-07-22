О деле Бенжамена Менди может выйти документальный фильм

На сегодняшний день рассматривается возможность разработки документального фильма об истории дела бывшего защитника «Манчестер Сити» Бенжамена Менди, сообщает RMC Sport.

Расследование возможных эпизодов изнасилования или сексуальных домогательств началось в августе 2021 года.

Напомним, 14 июля с Бенжамена Менди сняли все обвинения по делу об изнасилованиях. Из-за расследования чемпион мира 2018 года не выходил на поле около двух лет. Бывший футболист «Манчестер Сити» был признан невиновным в королевском суде Честера по одному пункту обвинения в изнасиловании и одному пункту обвинения в попытке изнасилования. Таким образом, с бывшего игрока сборной Франции были сняты все обвинения и он вышел на свободу.