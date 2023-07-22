Абаскаль назвал две причины неудач «Спартака» в прошлом сезоне РПЛ

Главный тренер московского «Спартака» Гильермо Абаскаль высказался о результатах прошлого сезона для красно-белых, отметив, что москвичи испытывали сложности в игре против команд, действующих в низком блоке. Также специалист посетовал на большое количество травм.

«От «Спартака» всегда ждут только наилучшего результата. Конечно, итог мог быть лучше, но третье место в лиге — это неплохо. Ведь прошедший сезон стал первым и большим шагом в развитии нашего коллектива. И я говорю не только об игре, но и о выстраивании всего процесса работы.

Когда мы показывали результативный и атакующий футбол, многим хотелось, чтобы так продолжалось постоянно: ожидания болельщиков стали очень высокими. Но важно понимать, что многие команды действовали против нас максимально осторожно, с первых минут думая только о том, как не пропустить. У них даже нападающие обороняли свои ворота. Играть 90 минут против такого низкого блока — это очень тяжело! В таких матчах нужны зрелость, опыт, концентрация и умение пользоваться своим шансом. Я верю, что в новом сезоне мы будем увереннее справляться с такими барьерами.

Ну, а худшее, что с нами случилось, — это обилие травм. Если не ошибаюсь, в 37 матчах сезона из 42 мы не могли рассчитывать на кого-то из игроков по причине повреждений. Весной это лишило нас необходимой стабильности, мы лишь дважды смогли повторить четвёрку защитников в следующем матче. В такой ситуации сложно рассчитывать на отточенность действий в линиях: новые сочетания игроков требуют времени на притирку», — приводит слова Абаскаля официальный сайт «Спартака».