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Ялтинский «Рубин» представил новую форму на фоне дворца «Ласточкино гнездо»

Ялтинский «Рубин» представил новую форму на фоне дворца «Ласточкино гнездо»
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Ялтинский «Рубин» в социальных сетях представил новую форму на сезон-2023/2024. Команда начала выступления в группе 1 дивизиона «Б» Леон Второй лиги.

«К новому сезону ФНЛ «рубиновые» презентовали новые комплекты игровой формы в одном из самых красивых мест Крыма, находящемся вблизи Ялты — дворце «Ласточкино гнездо».

Домашний и основной комплект выполнен в ярко-красном цвете, отсылающем к драгоценному камню рубин. Резервный комплект выполнен в классическом белом цвете, символизирующем чистоту и лёгкость», — написано в заявлении клуба.

Фото: ФК «Рубин» Ялта

В своём дебютном матче во Второй лиге «Рубин» сыграл вничью с командой «Биолог-Новокубанск» со счётом 1:1. Во 2-м туре крымский клуб встретится с «Кубань-Холдинг» 23 июля.

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