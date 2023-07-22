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Дания — Китай: соперницы не смогли открыть счёт в первом тайме матча женского ЧМ

Дания — Китай: соперницы не смогли открыть счёт в первом тайме матча женского ЧМ
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Закончился первый тайм в проходящем в эти минуты матче сборных Дании и Китая в рамках 1-го тура группы D женского чемпионата мира 2023 года в австралийском Перте на стадионе «Перт Ректангулар». Стартовый свисток прозвучал в 15:00 по московскому времени.

В первом тайме соперницы не смогли поразить ворота друг друга. В этой половине встречи ближе к голу были китаянки, о чём свидетельствует статистика ожидаемых забитых мячей. По владению мячом приблизительное равенство — 52 против 48 процентов в пользу Дании.

ЧМ-2023 (ж). Группа D. 1-й тур
22 июля 2023, суббота. 15:00 МСК
Дания (ж)
2-й тайм
0 : 0
Китай (ж)

Дания и Китай выступают в одной группе со сборными Англии и Гаити, чей матч также прошёл сегодня. Победу во встрече соперниц датчанок и китаянок одержали англичанки (1:0), которые временно возглавили турнирную таблицу в группе D. Следующие матчи пройдут 28 июля – Англия сыграет с Данией, Китай – с Гаити.

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