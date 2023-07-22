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«Пари НН» — «Зенит»: Кассьерра открыл счёт на 57-й минуте

«Пари НН» — «Зенит»: Кассьерра открыл счёт на 57-й минуте
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В эти минуты проходит матч 1-го тура Российской Премьер-Лиги, в котором встречаются «Пари Нижний Новгород» и санкт-петербургский «Зенит». Команды играют на стадионе «Нижний Новгород» в Нижнем Новгороде. Матч обслуживает бригада арбитров во главе с Сергеем Ивановым (Ростов-на-Дону). «Зенит» выигрывает со счётом 1:0. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

МИР Российская Премьер-лига. 1-й тур
22 июля 2023, суббота. 15:15 МСК
Пари Нижний Новгород
Нижний Новгород
Окончен
0 : 2
Зенит
Санкт-Петербург
0:1 Кассьерра – 57'   0:2 Кассьерра – 83'
Удаления: Александров – 50' / нет

На 57-й минуте отличился нападающий «Зенита» Матео Кассьерра. С 50-й минуты хозяева играют в меньшинстве после удаления Виктора Александрова.

В прошлом сезоне Российской Премьер-Лиги «Зенит» стал чемпионом страны. Команда Сергея Семака набрала 70 очков после 30 матчей. «Пари Нижний Новгород» занял 13-е место, заработав 30 очков. Нижегородцы остались в Премьер-Лиге по итогам победы по сумме двух стыковых матчей с московской «Родиной» — 3:2.

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