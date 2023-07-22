Арбитр Федотов: судья правильно удалил Александрова в матче с «Зенитом»

Футбольный судья Игорь Федотов прокомментировал удаление защитника «Пари НН» Виктора Александрова в матче 1-го тура РПЛ с «Зенитом».
«Сейчас в нашем судействе всё поменялось, то, что в том сезоне было – прошу забыть. Департамент сейчас смотрит на эпизоды, которые могут «спасти» судью. Они смотрят на управление игрой в первую очередь, а не на жёлтые карточки, которые ни к чему не привели.
По моменту с красной карточкой в игре «Зенита» – повтор, который показал Кукуян Иванову, доказывает – это красная карточка. В край штрафной забегал атакующий игрок или нет, но мяч был под контролем Бакаева, игроки соперника – за линией мяча, и он мог спокойно срезать угол и бить по воротам. То, что Иванов показал лишь жёлтую – это ошибка, он отстал от эпизода, который был для него открыт, решил, что мяч уходит в сторону. Судья не расценил положение игроков. Правильно, что в итоге он удалил Александрова», — сказал Федотов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Максимом Пахомовым.
- 22 июля 2023
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