Матч-центр Новости Видео Топ-матчи дня Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Локомотив — Рубин. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
17:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Арбитр Федотов: судья правильно удалил Александрова в матче с «Зенитом»

Арбитр Федотов: судья правильно удалил Александрова в матче с «Зенитом»
Аудио-версия:
Комментарии

Футбольный судья Игорь Федотов прокомментировал удаление защитника «Пари НН» Виктора Александрова в матче 1-го тура РПЛ с «Зенитом».

«Сейчас в нашем судействе всё поменялось, то, что в том сезоне было – прошу забыть. Департамент сейчас смотрит на эпизоды, которые могут «спасти» судью. Они смотрят на управление игрой в первую очередь, а не на жёлтые карточки, которые ни к чему не привели.

По моменту с красной карточкой в игре «Зенита» – повтор, который показал Кукуян Иванову, доказывает – это красная карточка. В край штрафной забегал атакующий игрок или нет, но мяч был под контролем Бакаева, игроки соперника – за линией мяча, и он мог спокойно срезать угол и бить по воротам. То, что Иванов показал лишь жёлтую – это ошибка, он отстал от эпизода, который был для него открыт, решил, что мяч уходит в сторону. Судья не расценил положение игроков. Правильно, что в итоге он удалил Александрова», — сказал Федотов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Максимом Пахомовым.

Материалы по теме
Видео
«А все видят эту красную в Нижнем?» Брейдо — об удалении в матче «Пари НН» и «Зенита»
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023