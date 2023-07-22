Нагорных: задача «Локомотива» — вернуться в тройку РПЛ и быть в финале Кубка России

Председатель совета директоров «Локомотива» Юрий Нагорных поделился ожиданиями от первого матча сезона с «Рубином», а также задачами на сезон для железнодорожников.

«Ожидания перед первым матчем сезона? Мне кажется, все соскучились, несмотря на то что пауза моментально пролетела. Команды готовились очень серьёзно, ответственно. Весь объём запланированного выполнен. Будем смотреть вместе с болельщиками.

Мы уже об этом говорили на собрании с командой — ставим задачу вернуться в тройку РПЛ и бороться за Кубок, быть в финале Кубка», — сказал Нагорных в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.

Напомним, сегодня, 22 июля, на стадионе «РЖД Арена» в Москве состоится матч 1-го тура Российской Премьер-Лиги. Сыграют местный «Локомотив» и «Рубин», вернувшийся из Мелбет Первой лиги. Минувший сезон РПЛ закончился для «Локомотива» на восьмом месте турнирной таблицы.