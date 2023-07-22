Сергей Семак: не хватает поддержки болельщиков
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Главный тренер петербургского «Зенита» Сергей Семак прокомментировал отсутствие активных болельщиков на матче первого тура Российской Премьер-Лиги, в котором питерцы обыграли «Пари Нижний Новгород» со счётом 2:0.
«Чувствовалось ли отсутствие поддержки? Конечно, без активных болельщиков, без фанатов матчи проходят в абсолютно другом режиме. Всем нам не хватает поддержки наших болельщиков, всем хочется играть на полных стадионах при хорошей шумовой и звуковой поддержке болельщиков. Мы с сожалением принимаем ситуацию такой, какая [она] есть. От нас мало что зависит», — сказал Семак во время послематчевой пресс-конференции.
«Зенит» обыграл «Пари НН» благодаря дублю 26-летнего колумбийского нападающего Матео Кассьерры.
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