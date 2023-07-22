Экс-нападающий «Манчестер Юнайтед» Джузеппе Росси объявил о завершении карьеры

Бывший нападающий «Манчестер Юнайтед» и сборной Италии Джузеппе Росси в своих социальных сетях объявил о завершении карьеры в возрасте 36 лет.

Форвард на клубном уровне успел поиграть за «Манчестер Юнайтед», «Парму», «Вильярреал», «Ньюкасл», «Фиорентину», «Сельту», «Леванте», «Дженоа», «Реал Солт-Лейк» и СПАЛ. В составе «Манчестер Юнайтед» итальянец стал обладателем Кубка Английской Лиги в 2006 году.

Росси провёл 30 матчей за сборную Италии и отметился семью забитыми мячами. На летних Олимпийских играх 2008 года, проходивших в Пекине, нападающий стал лучшим бомбардиром футбольного турнира, став автором четырёх голов. Тогда итальянцы вылетели на стадии 1/4 финала, уступив бельгийцам со счётом 2:3. В том матче Росси отметился дублем.