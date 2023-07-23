Анчелотти категорически отверг предложение от клуба из Саудовской Аравии

Представитель Государственного инвестиционного фонда Саудовской Аравии делал предложение главному тренеру «Реала» Карло Анчелотти по работе в одном из клубов местного чемпионата, сообщает AS.

По сведениям источника, ему предлагали многомиллионное соглашение, но итальянский специалист категорически отказал. В собственность Государственного инвестиционного фонда входит ряд клубов, в том числе «Аль-Наср», за который выступает Криштиану Роналду.

Напомним, ранее президент Бразильской конфедерации футбола Эдналдо Родригес заявил, что Анчелотти возглавит сборную летом 2024 года, сразу после того, как истечёт контракт тренера с «Реалом». Итальянский специалист работает в испанском клубе с 2021 года. Прежде он уже возглавлял «сливочных» в период с 2013 по 2015 год.