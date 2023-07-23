Вендел отказался прилетать в Россию, он разозлил не только «Зенит», но и «Фламенго» — Вене

Полузащитник «Зенита» Вендел в последний момент по собственному желанию отказался от посещения России. Бразилец, который сейчас находится на родине, отправил в Санкт-Петербург лишь своего агента, разозлив своим поведением не только «Зенит», но и «Фламенго» с агентами. Об этом сообщает журналист Вене Касагранде в «Твиттере».

Ранее сообщалось, что Вендел вместе со своим агентом должны были посетить Санкт-Петербург, где вместе с руководителями «Зенита» стороны бы урегулировали дальнейшее будущее футболиста. 25-летним Венделом активно интересуется «Фламенго», которому тоже было важно, чтобы бразилец прилетел в Россию, однако это не случилось.

Контракт Вендела с «Зенитом» рассчитан ещё на четыре года.