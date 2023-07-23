Вендел отказался прилетать в Россию, он разозлил не только «Зенит», но и «Фламенго» — Вене
Поделиться
Полузащитник «Зенита» Вендел в последний момент по собственному желанию отказался от посещения России. Бразилец, который сейчас находится на родине, отправил в Санкт-Петербург лишь своего агента, разозлив своим поведением не только «Зенит», но и «Фламенго» с агентами. Об этом сообщает журналист Вене Касагранде в «Твиттере».
Ранее сообщалось, что Вендел вместе со своим агентом должны были посетить Санкт-Петербург, где вместе с руководителями «Зенита» стороны бы урегулировали дальнейшее будущее футболиста. 25-летним Венделом активно интересуется «Фламенго», которому тоже было важно, чтобы бразилец прилетел в Россию, однако это не случилось.
Контракт Вендела с «Зенитом» рассчитан ещё на четыре года.
Материалы по теме
Комментарии
- 23 июля 2023
-
07:35
-
07:27
-
07:17
-
07:13
-
07:03
-
06:51
-
06:45
-
06:30
-
06:16
-
06:15
-
06:10
-
05:47
-
05:41
-
05:40
-
05:34
-
05:18
-
05:14
-
05:09
-
05:05
-
04:57
-
04:52
-
04:30
-
04:23
-
04:05
-
03:48
-
03:39
-
03:23
-
03:03
-
03:00
-
02:43
-
02:38
-
02:26
-
02:04
-
01:37
-
01:21
Партнерский контент