Гвардиола ответил на вопрос о трансферах «Сити»

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола ответил на вопрос, как будет выглядеть состав команды после завершения летнего трансферного окна.

«Я думаю, что произойдёт много вещей. Я не могу ответить точно, но хочу лучшего для своих игроков и команды. Я говорил с Кайлом Уолкером, и всё было хорошо. Дальше мы увидим, что произойдёт», — передает слова Гвардиолы журналист Рич Фэй.

Ранее сообщалось, что англичанин заявил наставнику, что хочет перейти в «Баварию» уже этим летом. Между клубами соглашения о переходе Уолкера пока нет, однако мюнхенцы в скором времени должны сделать первое предложение. Защитник уже согласовал условия личного контракта с «Баварией» — соглашение будет рассчитано до 2025 года с возможностью продления ещё на сезон.

Сейчас Уолкер находится в расположении «Манчестер Сити» и отправился с командой на предсезонный сбор в Японию.

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