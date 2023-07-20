«Ман Сити» заплатит за Гвардиола более € 100 млн, он станет самым дорогим защитником мира

«Манчестер Сити» достиг договорённости с «РБ Лейпциг» о переходе хорватского центрального защитника Йошко Гвардиола. Об этом сообщает Daily Mail.
По информации источника, сумма сделки составит £ 90 млн (€ 104,4 млн). Это обстоятельство сделает Гвардиола самым дорогим защитником в истории футбола. Ранее рекордный трансфер игрока обороны состоялся в 2019 году, когда «Манчестер Юнайтед» купил Гарри Магуайра у «Лестер Сити» за £ 80 млн (€ 92, 8 млн).
Гвардиол станет уже вторым хорватским футболистом, пополнившим состав «Манчестер Сити» в текущее трансферное окно. Ранее «горожане» приобрели полузащитника Матео Ковачича у лондонского «Челси».
21-летний Гвардиол сыграл в прошлом сезоне 41 матч, отметившись тремя забитыми мячами.
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