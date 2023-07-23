Валерий Овчинников назвал московский клуб, показывающий самый интересный футбол

Российский тренер Валерий Овчинников назвал игру московского «Локомотива» самой интересной среди столичных команд.

«Самый интересный футбол среди московских команд, конечно, показывает «Локомотив». Особенно если брать вторую часть прошлого чемпионата. Они умудрились из такой ямы выбраться. Тот же ЦСКА, скорее, показывал стабильную игру», — сказал Овчинников в интервью Legalbet.

Минувший сезон закончился для «Локомотива» на восьмом месте турнирной таблицы. До зимней паузы команда шла в зоне стыковых матчей, затем ситуацию выправили главный тренер Михаил Галактионов и новые трансферы, включая нападающего Артёма Дзюбу, а также футболистов «Крыльев Советов» Сергея Пиняева и Максима Глушенкова.

В матче 1-го тура РПЛ нынешнего сезона «Локомотив» сыграл вничью с «Рубином» (2:2).