Бубнов прокомментировал эпизод с удалением Александрова в матче «Пари НН» — «Зенит»

Бывший футболист Александр Бубнов прокомментировал эпизод с удалением Виктора Александрова в матче 1-го тура Российской Премьер-Лиги «Пари Нижний Новгород» — «Зенит» (0:2).
«Должен сказать, что это вопиющее нарушение игровой дисциплины. Иногда смотришь на такие моменты и просто не можешь понять, откуда они берутся. Весь матч «Пари НН» обходился без розыгрышей удара от ворот: Нигматуллин просто выбивал подальше. А тут полузащитник Стаматов зачем-то прибежал к голкиперу. Чего тебе тут делать?! Иди вперёд, борись! С «Зенитом» вообще опасно разыгрывать, они же прессингуют. Уверен, Юран своему игроку такого задания не давал. Чего его вдруг осенило?! Просто глупость какая-то. Ну ладно бы он просто пришёл — нет, он начал обводить Бакаева, который на него выдвинулся! Этого делать нельзя, это каждый защитник знает. В итоге подставил Александрова, которому пришлось фолить и удаляться.
Естественно, после этого план «Нижнего» полностью пошёл насмарку. Юран убрал нападающих, постарался выстроить бетон в обороне. Но «Зенит» продолжал нагнетать и добился своего. Физически команда Семака выглядит хорошо», — приводит слова Бубнова Sportbox.
- 23 июля 2023
-
16:45
-
16:43
-
16:35
-
16:30
-
16:18
-
16:16
-
16:07
-
16:00
-
15:59
-
15:44
-
15:30
-
15:15
-
15:07
-
15:00
-
14:58
-
14:53
-
14:42
-
14:37
-
14:30
-
14:30
-
14:28
-
14:09
-
14:05
-
14:04
-
13:54
-
13:51
-
13:46
-
13:42
-
13:40
-
13:33
-
13:30
-
13:24
-
13:04
-
13:00
-
13:00