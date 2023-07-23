Матч-центр Новости Видео Топ-матчи дня Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Спартак — Оренбург. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
17:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Бубнов прокомментировал эпизод с удалением Александрова в матче «Пари НН» — «Зенит»

Бубнов прокомментировал эпизод с удалением Александрова в матче «Пари НН» — «Зенит»
Аудио-версия:
Комментарии

Бывший футболист Александр Бубнов прокомментировал эпизод с удалением Виктора Александрова в матче 1-го тура Российской Премьер-Лиги «Пари Нижний Новгород» — «Зенит» (0:2).

«Должен сказать, что это вопиющее нарушение игровой дисциплины. Иногда смотришь на такие моменты и просто не можешь понять, откуда они берутся. Весь матч «Пари НН» обходился без розыгрышей удара от ворот: Нигматуллин просто выбивал подальше. А тут полузащитник Стаматов зачем-то прибежал к голкиперу. Чего тебе тут делать?! Иди вперёд, борись! С «Зенитом» вообще опасно разыгрывать, они же прессингуют. Уверен, Юран своему игроку такого задания не давал. Чего его вдруг осенило?! Просто глупость какая-то. Ну ладно бы он просто пришёл — нет, он начал обводить Бакаева, который на него выдвинулся! Этого делать нельзя, это каждый защитник знает. В итоге подставил Александрова, которому пришлось фолить и удаляться.

Естественно, после этого план «Нижнего» полностью пошёл насмарку. Юран убрал нападающих, постарался выстроить бетон в обороне. Но «Зенит» продолжал нагнетать и добился своего. Физически команда Семака выглядит хорошо», — приводит слова Бубнова Sportbox.

Материалы по теме
«Зенит» не мог забить «Нижнему» почти час, но тут случилось удаление. Прав ли судья? Видео
Эксклюзив
«Зенит» не мог забить «Нижнему» почти час, но тут случилось удаление. Прав ли судья? Видео
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023