Бубнов прокомментировал эпизод с удалением Александрова в матче «Пари НН» — «Зенит»

Бывший футболист Александр Бубнов прокомментировал эпизод с удалением Виктора Александрова в матче 1-го тура Российской Премьер-Лиги «Пари Нижний Новгород» — «Зенит» (0:2).

«Должен сказать, что это вопиющее нарушение игровой дисциплины. Иногда смотришь на такие моменты и просто не можешь понять, откуда они берутся. Весь матч «Пари НН» обходился без розыгрышей удара от ворот: Нигматуллин просто выбивал подальше. А тут полузащитник Стаматов зачем-то прибежал к голкиперу. Чего тебе тут делать?! Иди вперёд, борись! С «Зенитом» вообще опасно разыгрывать, они же прессингуют. Уверен, Юран своему игроку такого задания не давал. Чего его вдруг осенило?! Просто глупость какая-то. Ну ладно бы он просто пришёл — нет, он начал обводить Бакаева, который на него выдвинулся! Этого делать нельзя, это каждый защитник знает. В итоге подставил Александрова, которому пришлось фолить и удаляться.

Естественно, после этого план «Нижнего» полностью пошёл насмарку. Юран убрал нападающих, постарался выстроить бетон в обороне. Но «Зенит» продолжал нагнетать и добился своего. Физически команда Семака выглядит хорошо», — приводит слова Бубнова Sportbox.